Nachdem der einstige Profi-Fußballspieler Gerard Piqué und Sängerin Shakira in den vergangenen Monaten mit ihrer spektakulären Trennung für Aufruhr in den sozialen Medien gesorgt hatten, machte der Sportler seine neue Liebe nun offiziell.

Schlammschlacht und Hasssong

Das einstige Traumpaar, das auch zwei gemeinsame Kinder hat, trennte sich im vergangenen Sommer. Darauf folgte eine öffentliche Schlammschlacht, Piqué soll Shakira betrogen haben. Dies hätte die Sängerin Gerüchten zufolge nach einem Blick in ihren Kühlschrank herausgefunden, ein Marmeladenglas soll den entscheidenden Hinweis gegeben haben. Shakira veröffentlichte vor Kurzem einen Song, in dem sie gegen ihren Ex und seine Affäre schoss.

Nun macht Piqué seine neue Liebe öffentlich, er postete auf seinem Instagram-Profil ein gemeinsames Foto mit seiner neuen Freundin Clara Chia Marti. Seite an Seite blicken die beiden lächelnd und entspannt in die Kamera.