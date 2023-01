Mit tröstenden Worten meldete sich die hochschwangere Aurora Ramazzotti, Moderatorin, Model und Tochter von TV-Moderatorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti, bei der Nobelherberge, die in der Nacht auf Dienstag abgebrannt ist. "Mein Herz beweint unser kleines Paradies, das in Flammen aufging. Wir haben euch lieb", schrieb sie auf Instagram und verlinkte dort das Profil der Borgo Eibn Mountain Lodge. In dem Luxus-Chalet in Sauris machte nicht nur die 26-Jährige regelmäßig Urlaub, sondern auch ihre Mutter Michelle Hunziker, unter anderem mit ihrem Ex-Mann Tomaso Trussardi.

Selchkammer zerstört

Zum Glück befand sich niemand in dem zum Großteil aus Holz errichteten Gebäude in Sauris, das südlich des Lesachtales in den Karnischen Alpen liegt. Sieben Appartements, der Speisesaal und die Selchkammer sind zerstört. Die Lodge ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Brandstiftung wurde am Dienstagabend von offizieller Seite ausgeschlossen, wie der Fernsehsender Telefriuli berichtete. Ein elektrischer Defekt oder ein Kaminbrand soll das Feuer ausgelöst haben. Die Feuerwehren aus Tolmezzo, Gemona, Udine und Rigolato waren stundenlang im Einsatz.

Die Mountain Lodge war eine hochdekorierte Herberge. Sie war mit fünf von fünf möglichen Margheriten geschmückt, einem Gütesiegel der "Agritur" für Landtourismus.