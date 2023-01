Es gehört wohl zu einer der schlimmsten Nachrichten, die man als junge Frau erhalten kann: "Sie werden auf natürlichem Wege niemals Kinder bekommen können!" Mit dieser Diagnose musste Youtuberin und Influencerin Ana Johnson umgehen. Die heute 29-Jährige und ihr Ehemann Tim versuchen seit mittlerweile fünf Jahren Nachwuchs zu bekommen.

Unerfüllter Kinderwunsch

In ihrem neuesten Youtube-Video bricht die junge Frau endlich ihr Schweigen und spricht mit ihrer Community ganz offen über das Thema Kinderwunsch und Endometriose. Etwas verlegen blickt sie in die Kamera und skizziert ihren Leidensweg. Sie erzählt ganz offen über die Anfänge ihres Kinderwunsches, den Ärzte- und Behandlungsmarathon sowie die finale Diagnose. Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibs-Erkrankungen bei Frauen. Die Ursache sind Ansiedlungen von Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Bislang lässt sich Endometriose nicht vollständig heilen.

Johnson will mit ihrem Video das Tabu rund um das Thema Unfruchtbarkeit brechen und Frauen mit derselben Diagnose Mut machen. Die Influencerin und ihr Ehemann Tim entschieden nach ihrer Hochzeit im Jahr 2018, dass sie Nachwuchs haben wollen. Zwei Jahre danach ging das Paar zum Arzt, sie hatten das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Die junge Frau berichtet von dem jahrelangen Behandlungsmarathon, den wöchentlichen Besuchen bei ihrer Frauenärztin und dem enormen Druck von außen, den sie verspürte. "Ich wollte meinen Freunden und der Familie davon zunächst nichts sagen. Musste mir für meine Arztbesuche immer irgendwelche Ausreden einfallen lassen."

Tim und Ana Johnson © IMAGO/Future Image

Behandlungsmarathon und Diagnose

Die Ärztin konnte nichts feststellen und ermunterte die junge Frau, die Hoffnung nicht aufzugeben. Sie verwies Johnson schließlich an einen Spezialisten, der eine Gebärmutterspiegelung durchführen sollte. Der operative Eingriff brachte dem Paar Ernüchterung. Als die Youtuberin aus der Narkose erwachte, konfrontierte sie der Arzt mit der Diagnose: "Sie haben eine extrem ausgeprägte Endometriose, sie haben beidseitig verschlossene Eileiter. Sie sind unfruchtbar und werden auf natürlichem Wege niemals Kinder bekommen können."

In diesem Augenblick zerbrach Anas Herz in 1000 Stücke. Der letzte Strohhalm, an den sich das Paar geklammert hatte, wurde ihnen genommen. "Ich werde diesen Moment nie vergessen, wie unsensibel mir das damals mitgeteilt wurde", berichtet Johnson mit Tränen in den Augen.

Das Paar will die Hoffnung aber nicht aufgeben, möchte weiter für ihren Traum kämpfen. Sie entschieden sich Anfang 2022 für den Weg in die Kinderwunschklinik. Die Johnsons haben mittlerweile wieder Kraft geschöpft und weitere fünf Kinderwunschbehandlungen hinter sich. Ohne Erfolg. Doch Ana will sich nicht unterkriegen lassen und hält fest: "Ich habe versucht den Kinderwunsch nicht mein Leben bestimmen zu lassen, sondern auch normal weiterzuleben, so normal wie es eben geht."