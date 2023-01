Nun ist es offiziell: Lange machte Reality-Star und Beauty-Unternehmerin Kylie Jenner ein Geheimnis rund um den Namen ihres zweiten Kindes. Nach Tochter Stormi erblickte ihr Sohn am 2. Februar 2022 das Licht der Welt und bekam vorerst den Namen Wolf.

Doch kurz darauf wendete sich Jenner an ihre Community: "Der Name unseres Sohnes ist nicht mehr Wolf". Wie der neue Name des Kleinen lautet, war bis vor Kurzem nicht bekannt. Am Wochenende postete der Reality-Star eine erste Bilderserie von ihrem Sohn auf Instagram mit der Bildunterschrift "Aire".

Kylie Jenner postete erste Bilder ihres Sohnes Aire © Instagram/Kylie Jenner

Prominente Glückwünsche

Der neue Name stößt bereits auf große Begeisterung im Netz. "Ich liebe dich, Aire Webster", schreibt Oma Kris Jenner. "Der König! Der junge König!", kommentiert Tante Khloé Kardashian.