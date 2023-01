Top-Musiker, ein Riesenrad und Kostüme mit Glitzer und nackter Haut - Mitte April kommen abermals zahlreiche Musikfans im Coachella Valley (Kalifornien) im Rahmen des gleichnamigen Festivals zusammen. Seit 1999 fand das "Coachella Valley Music and Arts Festival" jährlich statt, nur aufgrund der Corona-Pandemie musste die Austragung zweimal in Folge abgesagt werden.

In diesem Jahr will das Festival wieder zahlreiche junge Leute sowie Musikenthusiasten begeistern, und das mit fulminanten Programm. Mittlerweile ist Coachella nicht nur zum Treffpunkt für Musikfans geworden, sondern zahlreiche Stars und Influencer lassen sich dort in beeindruckenden, schrill-bunten Kostümen blicken.

Programm für 2023 bekannt

Auf Instagram verkündete das Festival am Dienstag den offiziellen Fahrplan. Das Musikspektakel soll an zwei Wochenenden über die Bühne gehen, genauer gesagt von 14. bis 16. April und 21. bis 23. April.

Zu den Hauptauftritten werden der aus Puerto Rico stammende Rapper Bad Bunny, die koreanische Girlgroup Blackpink und der mehrfach ausgezeichnete Musiker Frank Ocean anreisen. Mit Bad Bunny wird erstmals ein spanisch sprechender Musiker als Headliner auftreten. Blackpink wird die erste rein weibliche koreanische Gruppe sein, die in der Wüste performt.

Weiters auf der langen Liste der Auftritte sind bekannte Namen aus unterschiedlichsten Genres wie die Chemical Brothers, Gorillaz, Becky G, Calvin Harris, Labrinth, CharliXCX oder Björk zu finden.