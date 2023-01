Nach dem verheerenden Unfall von Schauspieler Jeremy Renner am Neujahrstag, scheint der Marvel-Star nun auf dem Weg der Besserung zu sein. Renner war bei Schneeräumarbeiten von seinem eigenen Schneepflug überfahren worden, er wurde schwer verletzt in eine Klinik in Reno gebracht.

Schwere Verletzungen und kritischer Zustand

Dort angekommen, wurde sofort operiert, sein Zustand war kritisch. Einige Tage nach seinem schweren Unfall meldete sich der Star selbst bei seinen Fans auf Instagram. Er postete ein Foto direkt aus dem Krankenbett und versicherte seinen Fans, dass es ihm gut gehe.

Geburtstag auf der Intensivstation

Im Laufe der vergangenen Woche wurde es ruhiger um den Schauspieler, er postete eine weite Aufnahme mit seiner Schwester, die ihm auf der Intensivstation die Haare wusch. Renner bedankte sich zudem aufrichtig bei seinen Rettern und dem Team seiner Krankenhausstation. Auch seinen 52. Geburtstag verbrachte Renner auf der Intensivstation.

Nun gibt seine Schwester Kym erstmals Einblicke in seine Genesung. "Wir sind so glücklich über seine Fortschritte. Jeder, der Jeremy kennt, weiß, er ist ein Kämpfer. Er sprengt alle Ziele, die er sich gesetzt hat. Wir haben ein sehr gutes Gefühl, für den Weg, der noch vor uns liegt", sagt sie in einem Interview mit dem "People"-Magazin.