Vor rund einem Jahr, am 9. Jänner, verstarb "Full-House"-Star Bob Saget. Die Ermittler gehen immer noch von einem tragischen Unfall aus, der Schauspieler wurde tot in seinem Hotelzimmer in Orlando (Florida) gefunden. Er soll an den Folgen einer schweren Kopfverletzung verstorben sein, die er sich in jener Nacht bei einem Sturz zugezogen haben soll.

Er hinterließ eine Frau und drei Töchter. Die Trauer war groß, besonders seine große Fangemeinde trauerte um Saget. Anlässlich seines ersten Todestages erinnern sich viele Co-Stars sowie seine Frau Kelly Rizzo an den Comedian und Schauspieler.

Emotionale Worte

Ehefrau Kelly gedenkt ihres verstorbenen Mannes mit einem Video, in dem viele gemeinsame Erinnerungen zu sehen sind. Passend dazu wählte sie eines seiner Lieblingslieder aus und widmet ihm die Zeilen: "Wie kann ich ein Jahr nicht mit meinem geliebten Mann geredet haben? Ich habe die Realität schon lange akzeptiert, aber es ist immer noch unbegreiflich, wenn ich die vielen Fotos und Videos ansehe, in denen er noch voller Leben ist."

Ehemalige Schauspielkollegen trauern

Auch seine Kollegen der Serie "Full House" posteten Erinnerungen und Anekdoten. "Bob konnte immer den Fünftklässler in mir hervorbringen. Ich habe ihn kennengelernt, als ich noch ein unbekannter 18-jähriger Stand-up-Comedian in einem kleinen Klub in Detroit war. Wir wurden sofort Brüder", schreibt Dave Coulier.

Co-Star Candace Cameron Bure hat den ersten Todestag Sagets damit verbracht, sich Videos von ihm anzusehen. Sie teilt einen alten Schnappschuss der beiden.

Schauspieler John Stamos teilte ein Video der beiden auf Instagram. Es wurde am Set von "Full House" gemacht. Dazu schreibt er: "Manchmal ist es schwer, ohne dich, Bob, aber wir werden es versuchen. Wir werden uns weiter lieben und umarmen, so wie du es wolltest. Ich kann nicht glauben, dass es ein Jahr her ist."

Auch Sänger und Wegbegleiter John Mayer trauert um Saget und seine freundliche Art. "Jeder Moment, den wir gemeinsam verbrachten, war magisch: das Essen, die Getränke, die Geschichten, das gemeinsame Lachen und die Erinnerungen."