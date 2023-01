In der Kultserie "Stranger Things" spielt Noah Schnapp (18) den Charakter Will Byers. Viele Fans vermuteten im Laufe der letzten Staffel, dass Will homosexuell ist und sich in einen seiner Freunde verliebt hat. Zu einem Outing kam es in der Serie aber bisher nicht, lediglich Andeutungen konnten die Serienfans finden.

Outing via TikTok

Nun sorgt der 18-jährige Schauspieler auf seinem TikTok-Account für Klarheit. Schnapp schreibt dort zu einem Kurzvideo: "Als ich meinen Freunden und der Familie endlich erzählt habe, dass ich schwul bin, nachdem ich mich 18 Jahre vor lauter Angst in einem Schrank versteckt habe, sagten sie alle: Wir wussten es." Zudem fügte er hinzu: "Ich denke, ich habe mehr mit Will gemeinsam, als ich dachte."

Großer Zuspruch seiner Fans

Für sein mutiges Coming-out hat Schnapp bereits großen Zuspruch aus seiner Fangemeinde bekommen. Die Zahlen sprechen für sich: 12,6 Millionen Mal wurde sein Video gelikt, fast eine halbe Million Kommentare befinden sich unter dem Video.

Somit bestätigt der Schauspieler nicht nur seine eigene Sexualität, sondern auch die seines Alter Egos Will Byers. Bereits im Juli 2022 spricht Schnapp mit dem US-Magazin "Variety" über die Sexualität seines Charakters in "Stranger Things".

Der 18-Jährige hatte seinen ersten großen Auftritt im Spielfilm "Bridge of Spies – Der Unterhändler". Mit der Science-Fiction-Mysteryserie "Stranger Things" gelang ihm schließlich 2016 der internationale Durchbruch.