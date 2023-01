Es gibt süße Neuigkeiten von Sängerin Jessie J. Die 34-jährige Britin ist wieder schwanger und teilte die freudige Nachricht mit ihren Fans auf Instagram. Dort sprach sie im November 2021 auch über ihre dramatische Fehlgeburt, die Sängerin war heimlich schwanger gewesen und hatte ihr ungeborenes Kind verloren.

Nun freut sie sich erneut darauf, Mutter zu werden. Sie gibt in einem Video erste Einblicke in ihre Schwangerschaft. "Ich bin so glücklich und habe auch Angst, das mit euch zu teilen ...", schreibt Jessie J zum Posting.

Promis, Freunde und Fans freuen sich mit der Sängerin und gratulierten der Britin bereits. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, ist noch nicht bekannt.