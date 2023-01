Sängerin Adele geht es derzeit gesundheitlich nicht gut. Im Rahmen ihres Silvesterauftritts in Las Vegas berichtet sie ihren Fans vor Ort von ihrem Leiden. Während sie T-Shirts in die Menge werfen wollte, meint sie: "Ich habe noch zwei weitere, ich muss nur auf die andere Seite der Bühne gehen. Derzeit muss ich watscheln, weil ich einen sehr schlimmen Ischias habe."

Der Superstar habe schon viele Jahre Probleme mit ihrem Rücken, sie leide an chronischen Schmerzen. In einem Interview mit "The Face" 2021 erzählt sie, dass sie ihren ersten Bandscheibenvorfall bereits mit 15 Jahren hatte. "Ich musste niesen und meine fünfte Bandscheibe flog raus."

Im Interview 2021 berichtet die mehrfache Grammy-Gewinnerin zudem, dass sie bereits ihren sechsten Bandscheibenvorfall hatte. Ihr Kaiserschnitt verschlimmerte die Lage zudem. "Ich habe mein halbes Leben Schmerzen im Rücken. Sie kommen immer wieder, normalerweise aufgrund von Stress oder schlechten Haltung."