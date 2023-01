Ab dem 13. Jänner schallt es wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!", aus dem australischen Urwald. Zwei Wochen lang müssen zwölf Prominente ihr Können im wohl bekanntesten Camp beweisen und sich Sterne erkämpfen. Bis zum Finale, am 29. Jänner, müssen sie vor Ort ausharren.

Aufgrund der langen Anreise haben sich die meisten Teilnehmer bereits auf den Weg gemacht. Eine davon ist Claudia Effenberg, die Ex-Frau von Ex-Fußballer Stefan Effenberg. Sie setzte sich bereits am Montag in einen Flieger am Flughafen Frankfurt.

Auch Radiomoderatorin Verena Kerth machte sich auf die Reise. Mit im Gepäck ihr Freund und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Marc Terenzi.

Lucas Cordalis verabschiedete sich am Flughafen von seiner Tochter Sophia und Frau Daniela Katzenberger.

Reality-Star Gigi Birofio ist mit Kumpel Mike Heiter, ebenfalls Reality-Star, nach Australien gereist. Die beiden posteten ein gemeinsames Foto ihrer Reise.

Bereits angekommen ist Reality-TV-Sternchen Cecilia Asoro. Sie berichtet ihren Followern in ihrer Instagram-Story von der langen Reise.