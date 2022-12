Kurz nach Veröffentlichung der Dokureihe über ihren Ausstieg aus dem Königshaus sind Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) erneut in einer Netflix-Produktion zu sehen. Dieses Mal soll es aber nicht um das royale Paar selbst gehen, sondern um inspirierende Führungspersönlichkeiten.

Neue Dokureihe auf Netflix

"Live to Lead" (etwa: "Lebe, um voranzugehen") heißt die neue Reihe, die von dem Paar präsentiert wird. In dem am Montag veröffentlichten Trailer ist Harry mit den Worten zu hören: "Dies wurde von Nelson Mandela inspiriert." Er fährt fort mit einem Zitat des verstorbenen Ex-Präsidenten Südafrikas und Anti-Apartheid-Aktivisten, das Meghan vervollständigt. Zu sehen sind in dem gut anderthalbminütigen Clip unter anderem Bewegtbilder von Persönlichkeiten wie der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg oder der verstorbenen Richterin des US Supreme Courts, Ruth Bader Ginsburg.

"Es geht um Menschen, die mutige Entscheidungen getroffen haben ...", sagt Harry, bevor Meghan ergänzt: "... um für Wandel zu kämpfen und Anführer zu werden." Harry und Meghan hatten sich vor knapp drei Jahren vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt und angekündigt, finanziell unabhängig zu werden. Die Zusammenarbeit mit dem Streaming-Giganten Netflix ist Teil dieses Konzepts. Veröffentlicht werden soll die neue Doku-Reihe am 31. Jänner.