Nun ist es offiziell, nach vielen Spekulationen und Hinweisen waren sich eingefleischte DC-Fans sicher, dass Henry Cavill als Superman zurückkehren wird. Nachdem der britische Schauspieler kürzlich seinen Abgang als Geralt von Riva in "The Witcher" verkündet hat, hofften die Zuseher ihn als "Man of Steel" auf den Kinoleinwänden wiederzusehen.

Als sich Cavill für einen kurzen Auftritt im neuen DC-Streifen "Black Adam" sein legendäres Cape wieder umhängte, herrschte große Aufregung. Noch im Oktober kündigte er seine Rückkehr als Superman an, kurz darauf sorgt Henry Cavill selbst für Ernüchterung. Auf seinem Instagram Account bestätigt er gegenüber seiner Fangemeinschaft, dass er nicht mehr als Superman zurückkehren wird.

James Gunn, der bereits Marvels "Guardians of the Galaxy" auf die Leinwände brachte, hat die Seiten gewechselt und ist der nächste große Macher im DC-Universum. Er soll für den neuen "Superman"-Film verantwortlich sein. Für Cavill sei diese Entscheidung des DC-Teams "nicht einfach" gewesen, aber "so spielt das Leben", schreibt er auf Instagram. Er appelliert aber an seine Fangemeinschaft, dass sie auch dem neuen Superman eine Chance geben sollen.