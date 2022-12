Nun ist die Familie Gercke-Schöne offiziell zu viert. Model und Moderatorin Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne sind wieder Eltern geworden. Nach Tochter Zoe, die 2020 auf die Welt kam, krönt Töchterchen Lia das Familienglück.

Gercke bestätigt die Geburt am Dienstagabend selbst auf Instagram. Sie widmet ihrer Tochter erste Zeilen: "Da ist sie. Willkommen in unserer kleinen Mädels-Truppe Baby Lia. Ich bin mehr als dankbar für meine Familie." Zahlreiche Promis, Freunde und Bekannte gratulierten der Familie bereits in den sozialen Medien.

Erst im Juni 2022 machte sie ihre Schwangerschaft offiziell und bestätigte die Gerüchte. Ob es ein Junge oder Mädchen werden würde, wollte das Model damals noch nicht verraten.