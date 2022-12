Mit drei Worten wendete sich Superstar Cher heute Früh an ihre Twitter-Community. Diese Worte haben ihr Leben wohl für immer verändert: "Mum is gone" (Meine Mutter ist von uns gegangen).

Georgia Holt wurde stolze 96 Jahre alt. Sie war in den 1970ern und 80ern eine bekannte Country-Sängerin, sie arbeitete auch als Model und Schauspielerin. Dieses Talent und das Interesse auf der Bühne zu stehen, vererbte sie wohl auch Tochter Cher.

Derzeit sind keine weiteren Details zu ihrem Ableben bekannt. Zahlreiche Fans, Prominente und Freunde verkündeten ihr Beileid.