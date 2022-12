Schauspieler Ashton Kutcher und sein Zwillingsbruder Michael hatten jahrelang keinen Kontakt. Die beiden näherten sich nach einem emotionalen Gespräch wieder an. Kutcher und sein Bruder waren zu Gast in der Sendung "The Checkup With Dr. David Agnus". Dort sprach der Schauspieler erstmals über die Krankheit seines Bruders. Michael, der einige Minuten nach Ashton das Licht der Welt erblickte, leidet seit seiner Geburt an einer Zerebralparese. Dabei handelt es sich um eine Art von Bewegungsstörung, die sich aufgrund einer frühkindlichen Hirnschädigung entwickelt.

In Zuge der Sendung verrät Kutcher nun, dass er sich jahrelang schuldig gefühlt habe, weil er großen Erfolg in der Filmindustrie hatte, aber sein Bruder seit seiner Geburt gehandikapt ist. Michael gab zudem an, ein Grund für den Kontaktabbruch sei seine Eifersucht gewesen.

Ashton Kutcher wurde ausgerechnet von seinem Bruder wach gerüttelt, der ihm ins Gewissen redete: "Jedes Mal, wenn ich dir leid tue, gibst du mir das Gefühl, weniger wert zu sein. Das ist das einzige Leben, das ich kenne. Also hör auf, mich für die einzige Sache, die ich habe, zu bemitleiden". Dieses Gespräch hätte dafür gesorgt, dass sich die beiden Brüder wieder annäherten.