Nachdem Schauspieler Johnny Depp in den vergangenen Monaten und Jahren vor allem durch Negativ-Schlagzeilen in der Presse aufgefallen ist, waren sich viele Experten einig, dass seine Karriere in Hollywood beendet ist. Viele Studios, Regisseure und große Filmproduktionen hatten sich nach den Vorwürfen von Ex-Frau Amber Heard von Depp distanziert. Auch seine Paraderolle "Jack Sparrow" musste er an den Nagel hängen und Platz für seine Nachfolger machen.

Rückkehr als Piratenkapitän

Nachdem der Schauspieler den Prozess gegen Heard gewann und sein Image wieder etwas aufpolieren konnte, folgt nun wohl sein großes Comeback. Johnny Depp soll als "Captain Jack Sparrow" auf die Kinoleinwände zurückkehren, das berichtet zumindest die britische Zeitung "The Sun". Insidern zufolge soll Depps Name auf einem Call Sheet für die kommende Produktion gestanden sein.

Die Dreharbeiten sollen bereits im Februar 2023 in Großbritannien starten. Weitere Informationen sind bisher nicht bekannt.