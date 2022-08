Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister und jetzige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko (51), und Frau Natalia (48) lassen sich scheiden, das bestätigte Klitschko gegenüber der "Bild".

"Wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen." Weiter heißt es in dem Statement: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten." Vitali Klitschko lebt in Kiew, Natalia in Hamburg.

Die beiden waren insgesamt 26 Jahre verheiratet und haben drei Kinder. Das ehemalige Model Natalia Egorowa und Klitschko haben sich 1996 das Ja-Wort gegeben.