Der scheidende britische Premier Boris Johnson und seine Frau Carrie verbrachten vergangene Woche einige Tage in Slowenien. Das Paar war auf verspäteten Mini-Flitterwochen und nächtigte in der Villa Planinka in Jezersko. Das Öko-Ressort ist ein Vorzeigebetrieb der Region, mit lediglich 23 Zimmern und kompromisslosen Anspruch auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Die slowenische Gemeinde Jezersko in 900 Meter Seehöhe ist über den Seebergsattel in knapp 15 Fahrminuten von Kärnten aus erreichbar.