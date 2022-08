Gemeinsam mit einem britischen Segelteam hat Herzogin Kate an einem Rennen im Ärmelkanal teilgenommen. Gekleidet in einen Neoprenanzug kam die Ehefrau von Queen-Enkel Prinz William im Meer vor Plymouth auf dem F50-Folienkatamaran von Olympiasieger Sir Ben Ainslie vor dem Team aus Neuseeland ins Ziel. Tausende beobachteten den freundschaftlichen Wettstreit am Sonntag vom Ufer aus.



Die Herzogin war in ihrer Rolle als Schirmherrin von 1851 Trust in der südwestenglischen Hafenstadt, der Wohltätigkeitsorganisation der britischen SailGP-Mannschaft. Sie hilft Jugendlichen von elf bis 16 Jahren, Erfahrungen in Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen zu sammeln.



Ainslie lobte Kate: "Sie ist eine wirklich gute Seglerin", sagte Sir Ben. Er sei schon mehrmals gemeinsam mit ihr gesegelt. Weil Kate aber lange mit Mitgliedern des SailGP-Rennens sprach, trieb er sie schließlich scherzhaft zur Eile an: "Auf geht's, wir haben ein Rennen zu fahren, Kumpel."