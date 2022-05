Jason Momoa mag Wasser: Er spielte zwischen 1999 und 2000 in Baywatch mit, tauchte in 78 Folgen "Stargate: Atlantis" unter und wurde als "Aquaman" so richtig berühmt. Kein Wunder, der am 1. August 1979 geborene Schauspieler stammt auch aus Hawaii. Im Vorjahr hatte Momoa mit Rollen in "Dune" oder "Zack Snyder's Justice Leauge" ein extrem erfolgreiches Jahr.

Der extrem sportliche Momoa – von Bouldern bis Mountainbiking – und Lisa Bonet trennten sich in diesem Jahr. Das Paar war seit 2017 zusammen.

Nach dem Liebes-Aus der beiden Schauspieler, trifft sich Momoa jetzt offenbar mit Eiza González ("Godzilla vs. Kong"), eine spanische Schauspielerin. Laut "People"-Magazin wurden die 32-Jährige und der 42-Jährige gesehen. Momoa besuchte auch bei der Premiere des Kinofilms "Ambulance": González spielt in dem Action-Thriller eine der Hauptrollen.