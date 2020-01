Podcast Erich Artner – vom Todgeweihten zum Ironman

Als Schüler verlor der Wiener beide Unterschenkel an eine Krankheit. Nach seinem Sieg im Überlebenskampf startete Erich Artner damals völlig neu durch. Im Grätzlcast führt der heute so erfolgreiche Extremsportler und Unternehmer durch seinen 14. Bezirk – und an die besten Platzerln von Hütteldorf