Headliner auf dem Donauinselfest und Rapsuperstar RAF Camora besucht Salzburg. Der 39-Jährige eröffnet am Samstag in der Wolf-Dietrich-Straße ein Tattoo- und Barberstudio. Das wird gefeiert: Am Freitagabend lädt der Wiener Musiker zu einer Party ins "City Beats" (Griesgasse, Salzburg).

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, erwarten die Veranstalter einen Ansturm an Fans. Die Salzburger Polizei ist vor allem am Freitagabend in Alarmbereitschaft, denn in Wien und München kam es bei Auftritten des Rappers zuletzt zu Großeinsätzen. "Die Polizei wird mit einer ausreichenden Anzahl an Kräften vor Ort sein", sagt eine Polizeisprecherin.

Viele Gäste bei Opening-Party erwartet

RAF Camora wird im "City Beats" am Freitagabend selbst anwesend sein. "Wir haben unser Personal auf ein Maximum hochgeschraubt", sagt Clubmanager Konstantin Schmelz. Es werde strenge Einlasskontrollen geben. Entgegen bisherigen Medienberichten werde man sich an die behördlich festgelegte Maximalgrenze von 1200 Gästen im Durchlauf halten, sagt Schmelz gegenüber den "Salzburger Nachrichten". "Einlass ist ab 21 Uhr und ab 19 Jahren. Wir haben Anfragen von Gästen aus Graz, München, Innsbruck und Wien. Deswegen empfehlen wir allen, rechtzeitig zu kommen." Vermutlich werde es bereits nach kurzer Zeit zu einem Einlassstopp kommen.

Am Freitag eröffnet der Rapper in der Salzburger Altstadt seinen zweiten Tattoo- und Barbershop in Österreich. "Salzburg ist für uns ein idealer Standort", sagt Mitbegründer Moritz Sageder. "Wir erwarten zur Eröffnung etwa 500 Fans." Raf Camoras erstes Studio öffnete im Dezember 2020 in Wien (Nußdorfer Straße, Alsergrund) seine Pforten.