Video. Hollywoodstar wurde bei Abreise am Flughafen Bozen von Fans gefeiert. Über den Grund seines Aufenthalts in Südtirol, herrscht noch immer Unklarheit.

Die Geheimniskrämerei um den Südtirol-Aufenthalt von Hollywoodstar Brad Pitt war ebenso groß wie die Freude am Ende: Als der Schauspieler das Land am Samstag wieder verließ, wurde er am Flughafen Bozen von Schaulustigen regelrecht gefeiert. Der 59-jährige posierte mit Fans für Selfies und erklärte: "I love the Dolomites." Die Einheimischen bedankten sich für die Liebeserklärung an ihre Berge mit lauten "Ciao Brad"-Rufen bei der Sicherheitskontrolle.

Brad Pitt war, teilweise eskortiert von der Polizei, mit dem Motorrad zum Flughafen Bozen gefahren.

Was der Star in Südtirol gemacht ist, ist nur bruchstückhaft bekannt. Es kursierten Gerüchte, dass sich der Ötzi-Fan – er trägt am linken Unterarm ein Tattoo des Eismannes – zur Fundstelle der Gletscherleiche fliegen ließ. Am Donnerstag besuchte Brad Pitt in Begleitung des Schriftstellers Mauro Corona den Misurina-See bei Cortina d’Ampezzo.