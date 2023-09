Schlechtes Wetter, aber gute Stimmung: US-Schauspieler Brad Pitt besuchte in Begleitung des Autors Mauro Corona am Donnerstag den Misurina-See.

Viel wurde – vor allem in Südtirol – rund um den Südtirol-Urlaub von Hollywoodstar Brad Pitt spekuliert. Nun sind die Gerüchte um einen Aspekt reicher: Plant der 59-Jährige, der sich seit Montag in Meran aufhält, ein Filmprojekt in der Gegend?

Am Donnerstag hat sich Brad Pitt bei Cortina d’Ampezzo mit dem italienischen Alpinisten und Schriftsteller Mauro Corona getroffen. Gemeinsam besuchte sie, wie ein Foto auf der Facebookseite von Corona zeigt, den Misurina-See. Er liegt in den Dolomiten auf 1756 Meter Seehöhe und ist von Felsmassiven umgeben.

Mauro Corona hat 23 Bücher veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Die Werke des 73-jährigen haben einen stark autobiographischen Charakter und beschäftigen sich meist mit dem Leben in den Bergen. Plant Brad Pitt eine Verfilmung? Corona – er ist der Mann mit dem Bart ganz rechts – gibt darauf auf Facebook keine Antwort, sondern beschränkt sich auf die schlichte Bildbeschreibung "con Brad Pitt a Misurina".

Der Schauspieler hat jedenfalls Erfahrung mit solchen Themen: 1997 verkörperte er im Film "Sieben Jahre in Tibet" den Kärntner Abenteurer Heinrich Harrer.