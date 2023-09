Die Vorarlberger Neos-Landessprecherin und EU-Abgeordnete Claudia Gamon ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das gab die 34-Jährige am Donnerstag via Instagram bekannt.

Die Tochter der Politikerin wurde im Krankenhaus Dornbirn geboren. Gamon bedankt sich in ihrem Posting beim Team der Geburtenstation und kündigt an, dass sie sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird: "Ich melde mich hiermit für eine kurze Weile mal ab."

Politisch hat sich Gamon keinen Mutterschutz gegönnt. Am Mittwoch unterstrich sie noch den eindringlichen Appell Ursula von der Leyens, Rumänien und Bulgarien in den Schengenraum aufzunehmen. "Dies ist ein direkter Aufruf an die österreichische Bundesregierung, endlich ihr unsägliches und anti-europäisches Veto aufzuheben." Österreich stehe hier einmal mehr isoliert da, sagte die Neos-Abgeordnete.

Heimlich-Hochzeit

Gamon ist seit 2022 mit dem Vorarlberger Hotelier Peter Fetz verheiratet. Die Hochzeit fand still und heimlich statt. Auch darüber informierte die Politikerin die Öffentlichkeit im Nachhinein über Instagram.