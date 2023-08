Demi Lovato ist erst 30 Jahre alt, dennoch hat sie schon viel hinter sich. Die Sängerin identifiziert sich als nichtbinär, fühlt sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig. Seit Mai 2022 benutzt sie neben dem Pronomen "they/them" auch wieder die weibliche Ansprache.

Das ehemalige Nickelodeon- und Disney-Talent legte mit seiner Stimme eine Wahnsinnskarriere als Sängerin hin. Lovato zerbrach jedoch an ihrem Drogenmissbrauch - dessen Folgen sind bis heute spürbar.

Überdosis nach sechs Jahren Abstinenz

Im März 2018 gratulierten DJ Khaled und Sängerin Kehlani Lovato während eines Konzerts zu ihrem Jubiläum: Sechs Jahre drogenfrei. Das Publikum sang Happy Birthday als Zeichen der Anerkennung. Im Juni 2018 folgte die Veröffentlichung des Liedes "Sober". Darin singt sie: "Ich weiß nicht, warum ich es jedes Mal mache. Es passiert jedes Mal, wenn ich einsam bin. Manchmal will ich aufgeben und ich will nicht dagegen ankämpfen. Ich versuche es und versuche es. Halte mich einfach, ich bin einsam."

In dem Song spricht die Sängerin ihren Drogenmissbrauch offen an und wie dieser sie zu einem schlechten Vorbild mache. Lovato entschuldigt sich für bedeutungslosen Sex bei ihrem künftigen Ehemann, bittet bei ihrer Mutter um Vergebung, weil sie nicht mehr nüchtern ist. Zeilen, die von tiefstem Herzen kommen.

Wiederbelebung nach Drogencocktail

Ende Juli 2018 wurde Demi aufgrund einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert. Von ihrem Drogendealer erhielt der Star einen Cocktail aus Heroin und weiteren Drogen - nicht wissend, dass das Heroin mit dem Opioid Fentanyl versetzt war. Bei einer Überdosis verlangsamt das Schmerzmittel die Atmung, so kann es zu einem Atemstillstand kommen. Dies war bei Lovato der Fall, sie musste in ihrer Villa wiederbelebt werden. Zusätzlich zur Überdosis soll Demi Lovato von ihrem Drogendealer sexuell angegriffen und missbraucht worden sein. "Als sie mich fanden, war ich nackt, blau. Ich wurde buchstäblich dem Sterben überlassen, nachdem er mich ausgenutzt hatte", so Lovato über die Nacht der fast tödlichen Überdosis.

Bereits in den Wochen davor hatte Demi Lovato mit für sie neuen Drogen herumexperimentiert: Methamphetamin, MDMA, Kokain, Marihuana, Alkohol, Heroin und das Opioid Oxycodon.

Als Folge der Überdosis erlitt der Popstar drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Sie war kurzzeitig sogar blind, der Körper erlitt bleibende Schäden. 2021 sprach Demi Lovato das erste Mal in ihrer YouTube-Dokureihe "Dancing With the Devil" über Details der Nacht.

In einem erneuten Interview gibt die Sängerin vor wenigen Wochen tiefe Einblicke in ihr Leben seit der traumatischen Nacht.

Spuren der Vergangenheit bleiben als Mahnmal

"Ich habe bis heute eine Seh- und Hörbehinderung. Jedes Mal, wenn ich etwas anschaue, habe ich blinde Flecken in meinem Blickfeld", gesteht Lovato dem Moderator Andy Cohen. Sie gewinnt dem Umstand aber auch etwas Gutes ab: "Es ist eine ständige Erinnerung daran, den richtigen Weg einzuschlagen. Ich möchte nicht, dass so etwas noch einmal passiert." Halt gibt ihr Partner und Musikerkollege Jutes. Die 30-Jährige schöpft weiter Kraft aus ihrer Musik, ihre neue K-Pop-Kooperation "Eve, Psyche & The Bluebeard's wife" wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht.