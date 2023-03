Vor genau zwei Wochen stand er noch auf dem roten Teppich, um seinen neuen Film "Sonne und Beton" zu promoten, jetzt hat Comedian Felix Lobrecht überraschend eine einjährige Pause angekündigt. Diesen Schritt hat der 34-Jährige in der aktuellen Folge seines Podcasts "Gemischtes Hack" angekündigt. Im Gespräch mit seinem Co-Host, dem Moderator Tommi Schmitt, sagt er: "Ich kann nicht mehr, ich bin fertig mit der Welt, Leute, sorry."

Mindestens ein Jahr Pause

In der Podcast-Aufnahme sagt er mehrfach, dass er einfach nicht mehr könne: "Ich kann nicht mehr, ich bin kaputt." Er habe sich totgearbeitet, sei seit fünf Monaten krank: "Ich bin in der Klinik hier, ich bin im Arsch." Für mindestens ein Jahr will der Comedian, Podcast-Moderator und Autor sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Sofort pausieren kann Lobrecht allerdings nicht. So startet in Kürze seine Tour "All You Can Eat", für die er im Mai auch in verschiedenen Städten in Österreich unterwegs sein wird. Ab Oktober wolle er dann pausieren und erstmal auf Reisen gehen.

Felix Lobrecht: "Wird schon alles wieder"

Weil viele wegen seiner Ankündigung nun verunsichert seien, ob die Tour dennoch tatsächlich gespielt werde, hat sich Lobrecht via Instagram-Story zwischenzeitlich an seine Fans gewandt: "Ich gehe ganz normal ab April auf Tour, ich freue mich auch darauf." Er sei überrascht, dass seine Ankündigung für so viel Aufmerksamkeit gesorgt habe, seine Fans müssten sich allerdings keine Sorgen machen. "Vielen Dank für eure Anteilnahme, das ist sehr lieb, viele haben mir geschrieben. Dem Papa geht's jut, wird schon alles wieder. Wir sehen uns auf Tour. Ich freu mich."