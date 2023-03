Am Interesse von Komparsen dürfte es nicht gemangelt haben: Mit Feuereifer johlen, protestieren und jubeln die zahlreichen Joker-Unterstützer vor einem Gerichtssaal in New York. Mittendrin Lady Gaga (36, „A Star is Born“) als Joker-Freundin Harley Quinn, flankiert von zahlreichen Polizisten – aus Gotham City. Seit Ende des Jahres dreht Regisseur Todd Phillips (52, „Hangover“) die Fortsetzung des Films „Joker“ aus dem Jahr 2019, der weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt hat.



Joaquin Phoenix (48) gibt wieder den unberechenbaren Batman-Gegenspieler und die neuesten Bilder vom Set in New York zeigen, wie er in einem Polizeiauto zum Gericht gebracht wird. In „Joker“ war Phoenix als Arthur Fleck zu sehen, ein gescheiterter Comedian, der unter starken psychischen Problemen leidet und am Rande der Gesellschaft von Gotham City lebt. Phoenix wurde für seine Rolle mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. In Venedig sicherte sich der Film den Goldenen Löwen.



Für den Nachfolger „Joker: Folie à Deux“, er soll 2024 anlaufen, stehen die Erfolgsprognosen demnach günstig. Nicht zuletzt durch die Teilnahme von Lady Gaga, deren Wandlungsfähigkeit für die Rolle der Harley Quinn besonders gefragt ist. Die Konkurrenz für Gaga ist groß, im DC-Superheldenuniversum wurde Harley Quinn zuletzt von Margot Robbie (32) gespielt. Ihre schrille und überdrehte Art kam bei den Fans bislang sehr gut an.