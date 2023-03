In der Komödie "I Need That" von Autorin Theresa Rebeck sollen die beiden ab Herbst gemeinsam auf der Bühne stehen, teilte die Roundabout Theatre Company mit. Das Stück handelt von einem Witwer und seiner Tochter.

Danny DeVito war zuletzt 2017 am Broadway zu sehen, seine Tochter feiert mit dem Stück ihr Broadway-Debüt. Die beiden haben schon bei verschiedenen anderen Projekten zusammengearbeitet.