"Ich habe mich entschieden, meinen Telegram-Kanal in den nächsten Tagen komplett zu löschen", zitiert die deutsche BILD-Zeitung einen Beitrag Wendlers, den dieser an seine Follower gerichtet hat. Neue Inhalte werde es auf dem Kanal künftig nicht mehr geben.

Wendler: DSDS-Aus wegen Telegram-Nachrichten

Der Telegram-Kanal des Deutschen hatte in der Vergangenheit immer wieder für Negativ-Schlagzeilen gesorgt – zuletzt, als Wendler Deutschland in der Coronazeit mit einem Konzentrationslager verglich. Die Konsequenzen seiner Nachrichten bekam der Sänger, der damals in der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury saß, schnell zu spüren: Der Fernsehsender RTL beendete die Zusammenarbeit mit ihm daraufhin und schnitt ihn aus weiteren Folgen der Casting-Show heraus. Zuvor hatte sich Wendler auf Instagram damit zu rechtfertigen versucht, KZ stünde für "Krisen-Zentrum". Auf Instagram ist der Schlagersänger bereits seit Längerem gesperrt.

Neues Reality-Format auf RTL2: Grund für Rückzug von Telegram?

Eine Begründung für den Rückzug von Telegram liefert Wendler nicht. Ob die kürzlich verkündete Schwangerschaft seiner Frau Laura etwas damit zu tun hat, war zunächst unklar. Heute gab der Fernsehsender RTL2 jedoch bekannt, dass der Sänger und seine Ehefrau demnächst wieder auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein werden. Man begleite das Ehepaar während der gesamten Schwangerschaft. Höhepunkt des Reality-Formats soll die Geburt des gemeinsamen Kindes sein. Versprochen werden "intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura". Die Ausstrahlung ist noch in diesem Jahr geplant.