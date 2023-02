Rihanna

Nach Jahren ohne Auftritt meldete sich Pop-Superstar Rihanna mit einer fulminanten Halbzeitshow bei der heurigen Super Bowl zurück – und das mit einem "Überraschungsgast": Die 34-Jährige ist derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger. Zuvor hatten viele User im Internet aufgrund eines leichten Bauchansatzes gemutmaßt, dass sie erneut ein Baby erwartet. Rihanna hatte vergangenes Jahr einen Sohn geboren.

Der Bauch war unübersehbar in der Show. © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Beyoncé

Ähnlich überraschend und ebenfalls mit einem großen Auftritt verkündete einst Pop-Queen Beyoncé ihre Schwangerschaft. Bei den MTV Music Awards 2011 in Los Angeles präsentierte die Sängerin damals ihren Babybauch. Die kleine Blue Ivy kam schließlich Anfang Jänner 2012 in New York auf die Welt.

Beyonce mit der kleinen Blue Ivy © dapd

Paris Hilton

Erst kürzlich gab wiederum Paris Hilton (41) bekannt, Mama eines kleinen Sohnes geworden zu sein. Bilder des It-Girls mit kugelrundem Babybauch gab es davor allerdings keine – kein Wunder: Der Kleine ist von einer Leihmutter auf die Welt gebracht worden.

Rebel Wilson

Per Leihmutterschaft kam auch die Tochter von Schauspielerin Rebel Wilson (42) zu Welt, wie sie 2022 verkündete.

Naomi Campbell

Noch mehr erstaunte vor einigen Jahren allerdings die Mutterschaft von Naomi Campbell. Mit 50 Jahren überraschte das Topmodel Fans und Boulevardmedien, als sie auf Instagram bekannt gab, zum ersten Mal Mutter geworden zu sein. Über eine Schwangerschaft Campbells war bis dahin nichts bekannt gewesen. Das Kind ebenfalls kam durch eine Leihmutter auf die Welt.

Das von "Vogue" gepostete Coverbild © KK

Amber Heard

"Sie ist der Anfang vom Rest meines Lebens": Ebenfalls per Leihmutter und ebenfalls ohne "Vorwarnung" verkündete auch US-Schauspielerin Amber Heard im Juli 2021 die Geburt ihrer Tochter. Schon vor vier Jahren habe sie entschieden, ein Kind bekommen zu wollen, schrieb Heard. Sie habe es unter ihren eigenen Bedingungen haben wollen. Sie hoffe, dass es irgendwann normal werde, mit einer Babykrippe nicht automatisch auch einen Ring zu wollen. Über einen Partner oder eine Partnerin der Schauspielerin ist, wie bei Campbell, aktuell nichts bekannt.

Cameron Diaz

Auch Cameron Diaz (50) überraschte ihre Fans im Januar 2020 mit einem Babyfoto. Die Schauspielerin gab die Geburt von Töchterchen Raddix via Instagram bekannt. Zum Schutz ihrer Privatsphäre würde sie aber keine Fotos oder weitere Details posten, so Diaz, die mit dem Rocker Benji Madden verheiratet ist. Dass die damals 47-Jährige die kleine Raddix per Leihmutter zur Welt gebracht hat, ist wahrscheinlich, wurde aber bisher nie öffentlich bestätigt.

Cameron Diaz (50) überraschte ihre Fans im Januar 2020 mit einem Foto eines kleinen Mädchens. © APA/EPA/PETER FOLEY

Kylie Jenner

Ohne Leihmutter, aber ebenso unerwartet wurde It-Girl Kylie Jenner, Halbschwester von Fernsehstar Kim Kardashian, 2018 erstmals Mutter: Ihre Schwangerschaft hatte sie nie offiziell bekannt gemacht, bis sie auf Instagram die Geburt eines Mädchens bekannt gab.

Kylie Jenner © AP

Jessica Biel

Den Lockdown während der Coronapandemie nutzte Jessica Biel, um ihre Schwangerschaft vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. 2021 brachte sie Söhnchen Phineas zur Welt, Vater des Kindes ist Sänger Justin Timberlake.