Ihre Trauer sitzt tief, das ist spürbar, wenn man das Video auf Instagram sieht. Die Hollywood-Schauspielerin Sharon Stone (64) richtete sich in der Nacht auf Dienstag an ihre 3,6 Millionen Follower und teilte mit Tränen in den Augen mit: Ihr Bruder Patrick Joseph Stone ist gestorben. Mit 57 Jahren.

Er hinterlässt seine Frau Tasha, Sohn Hunter und Tochter Kaylee, erzählt Sharon Stone. Laut Starmagazin TMZ starb Patrick an einem Herzinfarkt.

2020 verlor die Schauspielerin ihre "zweite Mutter", wie sie Betty Williams nannte. Die Nobelpreisträgerin war an einer Lungenentzündung erkrankt, kam ins Krankenhaus, starb wenig später. Nur ein Jahr später, im August 2022, starb Sharons Neffe River, Patricks Sohn, an "komplettem Organversagen". Er war erst elf Monate alt.

Neben ihrem berührenden Video postete Sharon Stone auf Instagram einen weiteren Beitrag.