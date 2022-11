Nun gibt es eine Fortsetzung von "Dirty Dancing" und Jennifer Grey kehrt als "Baby" in einer Fortsetzung zurück – allerdings "ein paar Jahre älter", bestätigt die 62-jährige Schauspielerin in einem Interview mit "Extra". Über den geplanten Film – der Dreh ist für das Frühjahr 2023 geplant – ist bisher relativ wenig bekannt. Nur eines ist noch fix: Die Rolle des Tänzers Johnny, gespielt von Patrick Swayze, werde nicht mehr besetzt. Sonst drangen bisher nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit.

Doch bereitwillig plaudert die Schauspielerin einige Details aus und verriet bereits: "Man wird auch andere Charaktere aus dem Original sehen." Wer genau, behält sie allerdings noch für sich. Auch der alte Schauplatz, das Resort der Kellermans, und die ikonischen Songs des Klassikers werden wieder eine Rolle spielen. Regisseur Levine sagte "Deadline" in einem Interview, das Sequel werde neben Hip-Hop aus den 90er-Jahren auch Songs des Originals abfeuern.

Der Filmstart soll für den 9. Februar 2024 geplant sein.