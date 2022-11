Die US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin Lizzo wird im Dezember bei der Vergabe der People's Choice Awards den "People's Champion"-Ehrenpreis erhalten. Dies gaben die Verleiher der Publikumspreise bekannt. Lizzo (34) werde für ihre bahnbrechenden Beiträge für Musik und Fernsehen geehrt, aber auch für ihr Engagement für Diversität, Gleichstellung und ein positives Körperbild. 2021 war Actionstar Dwayne Johnson für seine humanitären Verdienste ausgezeichnet worden.

Lizzo, mit gebürtigem Namen Melissa Jefferson, hatte 2019 mit "Cuz I Love You" ihr erstes Studioalbum veröffentlicht. Sie ist auch klassisch ausgebildete Flötenspielerin, Rapperin und Gastgeberin der TV-Sendung "Lizzo's Watch out for the Big Grrrls", in der schwergewichtige Frauen als Tänzerinnen antreten.