Auf unserem Bild hat Victoria Beckham ihre Handgelenke bedeckt. Aber: Bei einem Web-Tutorial hat sie jüngst an ihrem Unterarm demonstriert, wie man Lippenstift richtig aufträgt. Seither sind Fans in heller Aufregung: Seit ihrem zehnten Jahrestag trug Victoria an ebendieser Stelle eine Tätowierung mit den Buchstaben DB – den Initialen ihres Ehemanns David Beckham. Das ist nun verschwunden.

Seither wird im Web heftig darüber spekuliert, ob das gelöschte Tattoo ein Anzeichen für erlöschende Liebe zwischen den Beckhams ist. Ein weiteres angebliches Indiz: Erst jüngst hat sich David ganze 13 Stunden lang bei der öffentlichen Aufbahrung von Queen Elizabeth II. angestellt – allein.

Andererseits: Vielleicht hat Style-Queen Victoria die Tätowierung auch einfach entfernen lassen, weil es zu ihrem Image nicht mehr passt. Ihren Ehering trägt die Hochpreis-Designerin jedenfalls noch. Und: Erst letzte Woche war das Paar bei einem Restaurantbesuch Hand in Hand zu sehen, meldet die Gossip-Plattform TMZ. Auf eine Nachfrage des Online-Magazins wurde dann aber prompt reagiert: Mit der Ehe von Victoria und David Beckham sei alles in bester Ordnung. Die Fashion-Ikone habe sich bloß in letzter Zeit mehrere alte Tattoos wegnehmen lassen.