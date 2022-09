Kommen Sie uns jetzt bitte nicht mit dem berühmten Reissack, der in China umgefallen ist, das wäre jetzt echt zu billig (wobei: wie steht es in der Energiekrise eigentlich um den Weltmarktpreis von Reis? Soll ja auch nicht wenige Menschen betreffen). Also Harry Styles, Musiker, Muse, Schauspieler, hat durch sein Erscheinen bei den Filmfestspielen in Venedig den Ruhepuls vieler Fans nach oben getrieben, sodass man schon fürchten muss, dass bei derart überhitzter Fanmanie der Klimawandel zusätzlich noch befeuert wird.

Eine kurze Einführung, bevor Sie uns hier noch aussteigen und nicht vollends informiert wieder aussteigen:

Wo: Venedig Filmfestspiele

Was: Premiere des Films "Don’t Worry Darling"

Wer: Hauptdarsteller: Harry Styles und Florence Pugh. Regie: Olivia Wilde. Wilde und Styles sind seit dem Film ein Paar.



Achtung: Ab hier verlassen wir die gesicherte Faktenlage!

Die Annäherung von Wilde und Styles bei den Dreharbeiten scheint irgendwie die Stimmung zwischen allen Beteiligten eher nicht gehoben zu haben. Florence Pugh blieb in Venedig der üblichen Pressekonferenz fern, diverse angebliche Terminkollisionen waren nicht glaubhaft. Auch, weil Pugh mit großer Inszenierung und Valentino-Robe am Abend am roten Teppich erschien (ja, auch im Sinne von Erscheinung). Alle Beteiligten, darunter auch die Schauspieler Chris Pine und Gemma Chan, schauten krampfhaft aneinander vorbei. Irgendwie war da stimmungsmäßig der viel zitierte Hund drinnen. Ab diesem Zeitpunkt lief das Netz schon zur Höchstform auf und strickte diverse Sidestorys, wie man sie sonst nur noch aus Dallas kennt. Eine davon: Harry Styles soll Chris Pine im Kinosaal angespuckt haben. In diversen amateurhaften Zusammenschnitten zelebriert man auf YouTube nun die Spuckattacke, die vielleicht auch eine Spukattacke sein könnte. Oder ist Harry Styles gar wirklich eine Art Rotzbub im Sinne von Michel aus Lönneberga?



In jedem Fall hat der Sprecher von Chris Pine längst abgewunken und sinngemäß dem "People"-Magazin gegenüber von "einer lächerlichen Geschichte – eine komplette Erfindung und eine seltsame Online-Illusion" gesprochen. Und noch ein Nachsatz: "Um es klar zu sagen, Harry Styles hat Chris Pine nicht angespuckt." Also doch nur alles ein Spuk, ein Internet-Spuk. Auch das soll vorkommen.