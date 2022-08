Er suchte sich einen der schönsten Flecken Österreichs aus: den Wolfgangsee im Salzkammergut. Bereits zum dritten Mal wurden die "Oscars der Luftfahrt" bei den Living Legends of Aviation Europe Awards vor der eindrucksvollen Kulisse der Scalaria in St. Wolfgang verliehen.

Hollywoodstar Morgan Freeman, selbst ein begeisterter Pilot, reiste dazu mit seiner Partnerin Linda Keena nach Österreich, um die Preisträgerinnen und Preisträger aus der Luft- und Raumfahrtbranche persönlich zu honorieren. "Nach unserer Ankunft in Salzburg und einem beeindruckenden Rundflug mit der DC-6 der Flying Bulls ging es am Freitag mit dem Wasserflugzeug weiter an den Wolfgangsee. Der heutige Tag gestaltet sich perfekt und wir freuen uns, Teil der Gala zu sein", so Freeman.

© scalaria

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr unter anderem Oliver Daemen als jüngster Astronaut der Geschichte und Daniel Wiegand von Lilium Air Mobility, für sein innovatives 36-motoriges, elektrisch-betriebenes Luftfahrzeug. Robert Dewar, der Designer des Airbus A220, Sir Stephen Hillier, ehemaliger General Air Chief Marshal Royal Air Force und aktueller Vorsitzender der Zivilluftfahrtbehörde CAA, Shane Lundgreen von Metolius Aviation Capital und Hamish Harding von Action Group wurden ebenfalls in die Hall of Fame aufgenommen und dürfen sich künftig Living Legends of Aviation nennen.