Der "Joker" war 2019 ein großer Hollywooderfolg, der Film erhielt zwei Oscars und elf Nominierungen. Für die Fortsetzung wird – wie bereits im ersten Teil – Todd Philips Regie führen. "Joker: Folie à Deux" soll im Oktober 2024 in die US-Kinos kommen. Drehstart ist laut dem Branchenportal "Deadline" schon für diesen Dezember geplant.

Auf Instagram postete der Regisseur ein Foto vom Drehbuch – und von Schauspieler Joaquin Phoenix bei dessen Lektüre. Phoenix kehrt also wohl in der Rolle des Batman-Gegenspielers, der am Rande der Gesellschaft von Gotham City lebt, zurück.

Und Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga setzt in dem Film ihre Hollywood-Karriere fort. Sie wird an der Seite von Joaquin Phoenix spielen. Dies gab die 36-Jährige auf Instagram und Twitter bekannt. Sie verlinkte dabei einen animierten Videoteaser mit den Namen der beiden Darsteller und einem tanzenden Paar.

Der Filmtitel "Folie à Deux" beschreibt eine psychische Störung, die von einem Betroffenen auf eine nahestehende Person übertragen wird. Über den Inhalt der Fortsetzung wurde offiziell noch nichts bekannt.