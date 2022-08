Bei der Filmpremiere von Brad Pitts "Bullet Train" in Los Angeles war auch der uneheliche Sohn von Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, anwesend. Bei dieser Gelegenheit zeigte der 24-Jährige seine Muskeln am Roten Teppich. Bereits als 2011 die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangte, dass er Arnies Sohn ist, war die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn unübersehbar. Nun, muskelbepackt, ist diese noch klarer zu erkennen.

Damals wusste mit einem Mal die ganze Welt, wer Joseph Baena ist – und zwar das Kind einer Affäre zwischen der steirischen Eiche und seiner Haushälterin Mildred Baena. Während seiner gesamten Kindheit hielt die aus Guatemala stammende Baena die Wahrheit über seinen leiblichen Vater nämlich geheim. Mittlerweile ist die Beziehung zwischen den beiden Männern eine wirklich gute. Zum 75er postete Baena auf Instagram: "Alles Gute, Papa! Danke, dass du mich und andere auf der ganzen Welt dazu inspirierst, jeden Tag besser zu sein. Ich liebe dich und ich hoffe, du hast den besten Tag."