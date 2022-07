Die Schalger-Queen wird den ersten großen TV-Show-Auftritt nach der Babypause damit ausgerechnet in einer Show ihres Ex-Freundes haben. ORF 2 überträgt am 23. Juli ab 20.15 Uhr. Der zuständige Mitteldeutsche Rundfunk verspricht aber auch noch mehr von solchen "emotionalen und überraschenden Comebacks des Jahres", wie eine Mitteilung des Senders verrät. So kehrt "Song-Contest-Legende Nicole zurück auf die große Fernsehbühne". Außerdem zu Gast in der Galshalle der Messe Leipzig: Nena, Maite Kelly, Vicky Leandros, Anastacia und Ross Antony.

Lange wäre es unvorstellbar gewesen, dass Nena eine Einladung von Florian Silberereisen annimmt.

Fischers für den 8. April 2022 geplant gewesene Liveshow in Österreich (Bad Hofgastein) findet nun am 1. Oktober statt. Am 20. August will sie ein Mega-Konzert in München abliefern. Laut Boulevardpresse hat die Erfolgssängerin allerdings Ärger in ihrem neuen Zuhause: Der Bürgermeister möchte ein freies Grundstück neben der Fischer-Traumvilla am Ammersee bebauen lassen.