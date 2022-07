Schauspieler und Regisseur Chris Evans ist einer der begehrtesten Junggesellen. Derzeit ist er auf der Suche nach seiner Traumfrau. Das verriet der 41-Jährige einer Journalistin des Lifestyle-Magazins "Shondaland": "Die Antwort ist, dass ich hochkonzentriert darauf bin, eine Partnerin zu finden. Jemanden, mit dem ich zusammenleben möchte."

Er sprach auch über seine Arbeit und die Schwierigkeiten, in Hollywood die große Liebe zu finden: "Ich liebe, was ich tue. Es ist großartig, ich stecke mein ganzes Herzblut hinein", erklärte er. Aber die Branche stecke voller Momente von "Zweifeln, Zögern und Neukalibrierungen", wenn es darum geht, jemanden zu finden, "in den du dein ganzes Herzblut hineinfließen lassen kannst".

Chris Evans hält sein Liebesleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. Nach einer On-Off-Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Jenny Slate und Liebesgerüchten zwischen ihm und Schauspielerin Lily James ist der Hundeliebhaber nun wieder auf der Suche.