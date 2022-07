An der Texas State University in San Marcos wird kommenden Sommer ein Kurs über den britischen Popstar Harry Styles und seinen Einfluss auf die Popkultur angeboten. Das Seminar trägt den Titel "Harry Styles und der Kult der Berühmtheit: Identität, das Internet und die europäische Popkultur".

Es sei der "weltweit erste Universitätskurs über das Werk von Harry Styles", schrieb der Dozent Louie Dean Valencia, Lehrbeauftragter für Digitale Geschichte an der Texas State University, auf Twitter. Dort teilte Valencia auch die Kursbeschreibung. Lernziel für die Studierenden ist es demnach, "die kulturelle und politische Entwicklung der modernen Berühmtheit im Zusammenhang mit Fragen von Geschlecht und Sexualität, ethnischer Zugehörigkeit, Klasse, Nation und Globalismus, Medien, Mode, Fankultur und Konsumverhalten zu verstehen".

"Ich wollte schon immer einen Geschichtskurs geben, der Spaß macht, aber auch eine Zeit behandelt, die die Studierenden selbst erlebt haben und mit der sie sich identifizieren können", sagte Valencia in einem Interview mit "ABC New York". 20 Studierende sollen an dem Kurs teilnehmen können, die Anmeldung ist ab Herbst möglich.

Anfang des Jahres hatte die New York University bereits einen Kurs rund um die Popsängerin Taylor Swift angeboten. Das Seminar thematisierte unter anderem Swifts Entwicklung als Musikunternehmerin, das Erbe von Pop- und Country-Songwritern sowie Diskurse über Jugend in den Medien.