Die österreichische Musikszene warnt in einem gemeinsamen Appell unter dem Namen "Music Declares Emergency" vor dem Klima-Notstand. "Als Musikerinnen und Musiker wollen wir einen Beitrag leisten und unsere Stimmen erheben, damit dieser Klima-Notstand endlich ernstgenommen wird", so die Gruppe in einer Aussendung am Freitag. Ina Regen, Hearts Hearts, Fred Owuso, Skero, Dorian Concept, PIPPA, Onk Lou und Sigrid Horn etwa forderten die Regierung zum Handeln auf.

Die umweltpolitische Interessengruppe hat ihren Ursprung in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern haben Musiker den Klima-Notstand ausgerufen. Zu den Initiatoren von "Music Declares Emergency Austria" gehören auch Vertreter von Labels, Agenturen, des österreichischen Musikfonds, des Verbands unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage und MusikproduzentInnen Österreich und des WWF Österreich.

Einsatz für nachkommende Generationen

"Jeder Mensch kann etwas für den Klimaschutz tun, wir müssen aber vor allen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger unter Druck setzen, damit folgende Generationen auch noch einen Planeten zum Leben haben", betonte die Wiener Pop-Band "Hearts Hearts", die in der Klimakrise vor allem eine Krise des Politik- und Wirtschaftssystems sieht.

Die Musikbranche selbst wolle ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Außerdem werden Regierung, Medien und Akteure der Musikbranche dazu aufgefordert, die Wahrheit über den Klima-Notstand auszusprechen. Die Regierung soll den Verlust der Biodiversität stoppen und den Ausstoß von CO₂ bis spätestens 2030 auf null senken.