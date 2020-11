Greta Thunberg: Komisch, sich selbst in Doku zu sehen

Der Regisseur von "I Am Greta" (Ich bin Greta), Nathan Grossman, hatte die junge Schwedin über längere Zeit begleitet. Nun hofft Greta Thunberg, das der Film ihrer Bewegung hilf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Greta Thunberg © AP

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg findet es seltsam, sich in einem Dokumentarfilm über ihr Leben zu sehen. "Es ist komisch einen Film zu sehen, in dem dein Leben ist", sagte die 17-Jährige im Interview mit der italienischen Zeitung "La Repubblica" (Freitag). Der Regisseur von "I Am Greta" (Ich bin Greta), Nathan Grossman, hatte die junge Schwedin über längere Zeit begleitet.

Als sie den Film sah, habe sie an die Höhen und Tiefen dieser Zeit zurückgedacht. Es sei sehr schön gewesen zu reisen und zu sehen, dass sich die Bewegung so weit entwickelte. Am liebsten wäre es ihr, wenn der Film dieser helfen könnte.

Kritik zu "I am Greta" Film der Woche: Auf Tuchfühlung mit Greta

Thunberg hatte mit ihrem Schulstreik für das Klima vor zwei Jahren den Stein für die heutige "Fridays For Future"-Bewegung ins Rollen gebracht. Mit ihrem selbst gemalten Protest-Schild vor dem schwedischen Parlament wurde sie weltweit bekannt.