"Die Toten Hosen"Deutscher Sänger Campino bewundert die Queen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sänger Campino hat großen Respekt vor der Queen. © EPA

Der deutsche Sänger Campino von den "Toten Hosen" ist Fan der britischen Königin Elizabeth II. "Diese Art und Weise, wie sie auslotet, sich politisch einzubringen, obwohl sie als Königin von Großbritannien der Neutralität verpflichtet ist, ist großartig. Sie ist eine starke Frau", sagte der Musiker im Interview der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Er habe großen Respekt vor der Lebensleistung der Monarchin.

Campino selbst ist Sohn einer englischen Mutter und eines deutschen Vaters und besitzt seit 2019 auch die britische Staatsbürgerschaft. Von klein auf ist er zudem Fan des englisches Fußballvereins FC Liverpool. "Für mich persönlich ist es schön, in Liverpool zu sein, mir ein Trikot überzuziehen, zum Stadion zu fahren und einer von vielen zu sein", sagte er.

Deutsche Erfolgsband

Die Düsseldorfer Band "Die Toten Hosen" gilt als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Musikgruppen. Gegründet in den frühen 1980er Jahren, schafften sie es bereits im Jahr 1990 erstmals auf den ersten Platz der deutschen Albumcharts. Ihre Musik ist dem Genre Rockmusik zugeordnet: Dabei setzen sie meist auf deutschsprachige Texte kombiniert mit Elementen der Punkmusik. Das nächste Album der Band "Learning English Lesson 3: MERSEY BEAT! The Sound of Liverpool" wird am 13. November diesen Jahres veröffentlicht. Wie auch bei ihren vorherigen "Learning English Lesson"-Alben werden darauf ausschließlich englischsprachige Covers zu finden sein.