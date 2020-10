An Krebs erkrankt Rainer Langhans: "Ich übe schon lange das Sterben"

Rainer Langhans ist eine Ikone der deutschen 68-er. In den letzten Jahren rief sich der Kommunarde für seine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp in Erinnerung. Nun gab er bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist.