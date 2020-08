Facebook

Peter Weck, bald 90. Der ORF würdigt den Runden am 15. August © ORF

Der österreichische Fernsehstar Peter Weck ist mit fast 90 Jahren frisch verliebt. Weck ist mit der 47-jährigen Kinderpsychologin Joanna Rzepa zusammen, wie er dem Magazin "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch sagte. "Sie können sicher sein, dass Sie nicht zu einer Hochzeit geladen werden - das wäre eine Idiotie für mich."

"Joanna ist nicht meine Zukünftige, sondern meine Momentane", fügte der Schauspieler hinzu. Dem Bericht zufolge leben Weck und Rzepa in zwei Wohnungen im selben Haus in Wien. Peter Weck spielte in dutzenden Filmen und Fernsehserien mit, unter anderem in dem Klassiker "Sissi" aus dem Jahr 1955 und der ZDF-Serie "Ich heirate eine Familie" aus den 80ern. Weck wird am Mittwoch kommender Woche 90 Jahre alt.