Von 1994 bis 2004 verkörperte Jennifer Aniston Rachel Green. "Ich konnte sie beim besten Willen nicht loswerden", erklärte die Mimin nun in einem Interview.

Den "Friends"-Charakter abzuschütteln war nicht leicht für Jennifer Aniston © Chris Pizzello/Invision/AP

Die US-Schauspielerin Jennifer Aniston (51) hatte Probleme, ihre Rolle in der Kultserie "Friends" hinter sich zu lassen. "Ich konnte Rachel Green beim besten Willen nicht loswerden", sagte Aniston während einer Diskussionsrunde des US-Branchenblattes "Hollywood Reporter".

"Also habe ich mit mir selbst gekämpft und damit, wer ich in dieser Branche bis dahin war. Es ging ständig darum, zu beweisen, dass ich mehr als diese Person war", sagte Aniston. Sie habe die Befürchtung gehabt, dass sie nur das "Mädchen aus der New Yorker Wohnung mit den lila Wänden" sein könne. Aniston spielte Rachel Green von 1994 bis 2004.

Ihre erste Rolle nach dem Ende der Serie, in dem Film "The Good Girl", habe sie dann auch angenommen, um zu beweisen, dass sie mehr sein könne als der "Friends"-Charakter. "Also habe ich es fast für mich selbst getan, nur um zu sehen, ob ich etwas anderes als das tun kann."