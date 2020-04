Virtueller Schulbesuch William und Kate plauderten per Video mit Kindern von "Schlüsselkräften"

Prinz William und Herzogin Kate besuchten per Videochat eine Schule in Norfolk.

William und Kate beim Videochat © AP

Während sich Prinz Harry (35) und Meghan (38) von ihrem royalen Leben verabschiedet haben und sogar das gemeinsam geführte Instagram-Konto nicht mehr aktualisieren, versuchen Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) ihren royalen Verpflichtungen auch in Zeiten von Corona nachzukommen. Per Videochat plauderten sie von ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk aus mit Lehrern und Schülern der Casterton Primary Academy in Lancashire. Dabei zeigte sich das royale Paar bestens gelaunt und äußerst nahbar, wie Mitschnitte bei Instagram zeigen.